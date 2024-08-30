Загинув військовослужбовець, житель міста Кременець, солдат, КРАСНОВ Андрій Анатолійович, 1982 року народження, стрілець – зенітник зенітно – ракетного взводу зенітно – ракетної батареї зенітно – ракетно – артилерійського дивізіону, який загинув в Запорізькій області.

Трагічна звістка знову надійшла в Кременецьку громаду, повідомляє міський голова Андрій Смаглюк.

Висловлюємо співчуття рідним та близьким!

Вічна пам’ять і слава українському воїну, який захищав Батьківщину та кожного з нас