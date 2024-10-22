Захищаючи Україну від російських окупантів, під час виконання бойового завдання загинув Герой, наш земляк, житель села Сущин – Рибак Павло Дмитрович, 1996 року народження. Повідомляють у Теребовлянській міській раді.

Павло Рибак призваний на військову службу по мобілізації 30 грудня 2023 року. Був кулементиком стрілецького відділення, стрілецької роти. Виявши стійкість і мужність при захисті Батьківщини загинув у районі виконання бойових завдань Сумської області у населеному пункті Ободи Сумської області 19.10.2024 р. під час пошукових дій було знайдено тіло загиблого Рибака Павла з ознаками вибухової травми не сумісної з життям.

Схиляємо голови перед подвигом нашого воїна.

Вічна пам’ять і слава Герою!

Його подвиг завжди буде світлим прикладом для майбутніх поколінь.