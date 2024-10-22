21 жовтня 2024 року зупинилося серце Юрія Володимировича Антонюка, 1985 року народження, жителя села Велика Іловиця. Повідомляють у Шумській громаді.

З початку 2024 року Юрій служив у рядах Збройних сил України, мужньо захищаючи нашу країну та її людей. Його відвага та стійкість у найскладніші часи стали прикладом для багатьох. Доброзичливий і товариський, він завжди був готовий прийти на допомогу та підтримати інших.

Висловлюємо щирі співчуття родині, друзям та всім, хто знав Юрія. Нехай світла пам’ять про нього живе в наших серцях.

Вічна пам’ять захиснику!