20:40 | 22.10.2024
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Пантеон Героїв 

Тернопільщина втратила захисника Юрія Антонюка

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 21 жовтня 2024 року зупинилося серце  Юрія Володимировича Антонюка, 1985 року народження, жителя села Велика Іловиця. Повідомляють у Шумській громаді.

З початку 2024 року Юрій служив у рядах Збройних сил України, мужньо захищаючи нашу країну та її людей. Його відвага та стійкість у найскладніші часи стали прикладом для багатьох. Доброзичливий і товариський, він завжди був готовий прийти на допомогу та підтримати інших.
Висловлюємо щирі співчуття родині, друзям та всім, хто знав Юрія. Нехай світла пам’ять про нього живе в наших серцях.
Вічна пам’ять захиснику!
 

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