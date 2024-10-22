На Тернопільщині затримали водія, який їхав 160 км/год. в населенному пункті

Щодня патрульні здійснюють контроль за дотриманням водіями швидкісного режиму за допомогою приладу TruCАМ на аварійно-небезпечних ділянках та місцях концентрації ДТП.

Сьогодні на автодорозі М-19 Доманове — Тереблече ми зупинили автомобіль Mercedes, який у межах населеного пункту рухався зі швидкістю 160 км/год.

Патрульні роз’яснили керманичу про небезпечні наслідки таких дій та винесли постанову за ч. 4 ст. 122 (Перевищення встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів більше як на 50 км/год) КУпАП. Тепер порушник повинен сплатити штраф у розмірігривень.

Нагадуємо: у населених пунктах рух транспортних засобів дозволяється зі швидкістю не більше 50 км/год

Будьте свідомими, сідаючи за кермо! Ваше життя та безпека інших учасників дорожнього руху залежить від ваших дій.