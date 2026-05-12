Тернопільщина в скорботі: загинув солдат Андрій Дейнега

Лановецька міська рада повідомляє про непоправну втрату – у бою за Україну, її свободу та незалежність поліг 46-річний воїн Андрій Дейнега із с. Печірна.



Захисник був призваний на службу 4 червня 2024 року. Із лютого 2025 року вважався зниклим безвісти. Рідні до останнього вірили й сподівалися на його повернення.



На превеликий жаль, підтвердилася трагічна звістка: 22 лютого 2025 року солдат-стрілець Андрій Дейнега загинув під час виконання бойового завдання, у результаті штурмових дій, у районі н.п. Торецьк Бахмутського району Донецької області.



Схиляємо голови у скорботі. Щирі співчуття рідним та близьким.

Світла пам’ять і вічна шана Герою!

