На Тернопільщині чоловік погрожував жінці сокирою

Збаразький районний суд виніс вирок жителю Тернопільського району, який під час конфлікту погрожував жінці сокирою.

Як встановив суд, інцидент стався 19 лютого 2026 року близько 23:00 на вулиці Княжній у селі Чернихівці.

Під час словесного конфлікту чоловік підняв із узбіччя дороги сокиру, підійшов до потерпілої та вигукнув: «Я тебе зарубаю». Після цього він замахнувся сокирою, імітуючи удар, а також штовхнув жінку, через що вона впала на землю.

У суді обвинувачений повністю визнав свою вину, розкаявся та підтвердив обставини конфлікту.

Суд визнав, що потерпіла мала реальні підстави сприймати погрозу як небезпеку для життя, зважаючи на агресивну поведінку чоловіка, нічний час та демонстрацію сокири.

Чоловіка визнали винним за ч.1 ст.129 КК України — погроза вбивством.

Йому призначили покарання у вигляді одного року і шести місяців пробаційного нагляду. Також засуджений зобов’язаний періодично з’являтися до органу пробації, повідомляти про зміну місця проживання чи роботи та не виїжджати за межі України без погодження.