У Заліщицькій громаді заборонили купання у Дністрі та Сереті

Згідно з результатами лабораторних досліджень, виявлено невідповідність якості води у річках Дністер та Серет гігієнічним нормам.

📍 р. Дністер (м. Заліщики):

  • зафіксовано перевищення органолептичного показника «запах» — 2 бали (норма: не більше 1);
  • виявлено яйця та личинки гельмінтів, які мають бути відсутніми.

📍 р. Серет (с. Касперівці):

  • запах — 3 бали (норма: не більше 1);
  • також виявлено яйця та личинки гельмінтів.

❗ Досліджені зразки води не відповідають «Гігієнічним нормативам якості води водних об’єктів для питного, господарсько-побутового та рекреаційного використання».

🚫 Купання у зазначених водоймах тимчасово заборонено до покращення санітарного стану води.

Бережіть себе та особливо дітей.

