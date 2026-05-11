У Заліщицькій громаді заборонили купання у Дністрі та Сереті
Згідно з результатами лабораторних досліджень, виявлено невідповідність якості води у річках Дністер та Серет гігієнічним нормам.
📍 р. Дністер (м. Заліщики):
- зафіксовано перевищення органолептичного показника «запах» — 2 бали (норма: не більше 1);
- виявлено яйця та личинки гельмінтів, які мають бути відсутніми.
📍 р. Серет (с. Касперівці):
- запах — 3 бали (норма: не більше 1);
- також виявлено яйця та личинки гельмінтів.
❗ Досліджені зразки води не відповідають «Гігієнічним нормативам якості води водних об’єктів для питного, господарсько-побутового та рекреаційного використання».
🚫 Купання у зазначених водоймах тимчасово заборонено до покращення санітарного стану води.
Бережіть себе та особливо дітей.