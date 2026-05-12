Нові правила тиші: під Тернополем обмежили використання мототехніки

У Байковецькій сільській територіальній громаді запровадили додаткові обмеження щодо використання транспортних засобів і техніки з підвищеним рівнем шуму. Відповідне рішення ухвалив виконавчий комітет сільської ради з урахуванням умов воєнного стану.

Метою таких заходів є зменшення ризику паніки серед населення та запобігання хибному сприйняттю гучних звуків, які можуть нагадувати роботу безпілотних літальних апаратів. Також рішення спрямоване на підтримання спокою мешканців під час повітряних тривог.

Відтепер на території громади під час сигналу «Повітряна тривога» та в період дії комендантської години забороняється використання транспорту із системою вихлопу без шумопоглинача або з «прямотоком», а також експлуатація мототехніки й іншої техніки з двигунами внутрішнього згоряння, зокрема бензопил і газонокосарок.

Контроль за дотриманням нових правил здійснюватимуть працівники поліції та поліцейські офіцери громади в межах їхніх повноважень.

У громаді закликають мешканців із розумінням поставитися до ухваленого рішення та дотримуватися встановлених обмежень.