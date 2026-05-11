На щиті повертається захисник Мирослав Іваніцький з Тернопільщини

На щиті до рідного дому у селі Петриків 11 травня повертається захисник України Мирослав Іваніцький.

Як повідомили у громаді, загиблий воїн — Іваніцький Мирослав Михайлович, 1968 року народження.

Зустріч тіла Героя запланована орієнтовно об 11:15. Кортеж рухатиметься від початку вулиці Шептицького до будинку захисника за адресою: вул. Шептицького, 96.

Парастас за полеглим воїном відбудеться о 20:15.

Жителів громади просять вийти на вулиці з квітами та лампадками, щоб гідно зустріти Героя і віддати йому останню шану.

Щирі співчуття рідним і близьким загиблого захисника. Вічна пам’ять Герою.