11:40 | 11.05.2026
ШАНА ГЕРОЯМ:

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Новини Тернополя 

До лікарні у Тернополі доставили невідомого чоловіка: шукають рідних

Redaktor 0 Views Прокоментуй!

Працівники Тернопільське районне управління поліції встановлюють особу невідомого чоловіка, якого 24 квітня доставили до лікарні з вулиці Торговиця, 11 у Тернополі.

При собі чоловік не мав жодних документів. Медики госпіталізували його з діагнозом: церебральна кома, ішемічний інсульт у басейні лівої середньої мозкової артерії.

Прикмети чоловіка:
— на вигляд близько 50 років;
— зріст приблизно 170 см;
— худорлявої тілобудови;
— овальне обличчя;
— лобне облисіння;
— тонкі губи;
— блакитні очі.

Правоохоронці просять жителів області допомогти встановити особу чоловіка. Якщо вам відома будь-яка інформація про нього або ви впізнали людину за описом, повідомте працівників поліції за телефоном 27-11-70 або на спецлінію «102».

Також поліція звертається до людей, чиї родичі або знайомі тривалий час не виходять на зв’язок чи не повернулися додому, перевірити інформацію та не залишатися байдужими.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *