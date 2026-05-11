До лікарні у Тернополі доставили невідомого чоловіка: шукають рідних

Працівники Тернопільське районне управління поліції встановлюють особу невідомого чоловіка, якого 24 квітня доставили до лікарні з вулиці Торговиця, 11 у Тернополі.

При собі чоловік не мав жодних документів. Медики госпіталізували його з діагнозом: церебральна кома, ішемічний інсульт у басейні лівої середньої мозкової артерії.

Прикмети чоловіка:

— на вигляд близько 50 років;

— зріст приблизно 170 см;

— худорлявої тілобудови;

— овальне обличчя;

— лобне облисіння;

— тонкі губи;

— блакитні очі.

Правоохоронці просять жителів області допомогти встановити особу чоловіка. Якщо вам відома будь-яка інформація про нього або ви впізнали людину за описом, повідомте працівників поліції за телефоном 27-11-70 або на спецлінію «102».

Також поліція звертається до людей, чиї родичі або знайомі тривалий час не виходять на зв’язок чи не повернулися додому, перевірити інформацію та не залишатися байдужими.