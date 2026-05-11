На Тернопільщині 19-річний хлопець вкрав телефон у 8-річної дитини

До поліцейських відділення №2 міста Зборів звернулася місцева жителька із повідомленням про крадіжку мобільного телефона у її 8-річного сина.

Як з’ясували правоохоронці, хлопчик грав у футбол на стадіоні та залишив телефон на лавці. Коли повернувся — гаджета вже не було.

Під час розшукових заходів поліцейські встановили особу, причетну до крадіжки. Ним виявився 19-річний житель Озернянська громада. Викрадений мобільний телефон у нього вилучили.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України — крадіжка. Санкція статті передбачає від 5 до 8 років позбавлення волі.

У поліції також закликали батьків нагадувати дітям не залишати без нагляду телефони, планшети та інші цінні речі.

