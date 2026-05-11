На війні загинув Володимир Гаєвський з Тернопільщини

На фронті загинув ще один наш земляк — Володимир Гаєвський, 1982 р.н., із села Колодне Збаразької громади, повідомляє міський голова Роман Полікровський.

Сержант воював із березня 2022 року, був командиром господарчого відділення взводу матеріального забезпечення.

💔 Загинув 8 травня на Донеччині внаслідок ураження FPV-дроном.

🙏 Щиро співчуваємо рідним та близьким воїна. Нехай Господь допоможе пережити цю болючу втрату дорогої людини.

🕯️ Зустріч траурного кортежу (буде рухатись через с. Чернихівці) — завтра, 12 травня, у Сквері Героїв, о 13 годині.

🙏 Після спільної молитви колона попрямує до рідної оселі Героя у село Колодне, де відбудеться парастас.

⛪ Чин похорону — у середу, 13 травня, об 11 годині.

🇺🇦 Просимо прийти і гідно вшанувати захисника, який віддав життя за українську незалежність, за свободу і гідність кожного з нас.

🕯️ Вічна слава Герою!