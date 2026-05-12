У Тернополі син підпалив квартиру разом із матір’ю

У Головному управлінні Національної поліції в Тернопільській області завершили досудове розслідування у справі смертельної пожежі, яка сталася торік у Тернополі на вулиці Максима Кривоноса. Обвинувальний акт уже скерували до суду.

За даними слідства, 9 червня близько 19:00 у багатоповерхівці пролунав вибух, після чого виникла пожежа у квартирі на четвертому поверсі. Мешканці будинку викликали рятувальників, поліцію та медиків.

Після ліквідації пожежі у квартирі виявили тіло жінки 1966 року народження. Її 37-річного сина з численними опіками та травмами госпіталізували.

Правоохоронці встановили, що до загибелі жінки причетний її син. За інформацією поліції, чоловік систематично конфліктував із матір’ю, погрожував їй фізичною розправою та неодноразово притягувався до відповідальності за домашнє насильство.

Родичка загиблої повідомила слідчим, що у день трагедії чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння, поводився агресивно та погрожував підпалити квартиру разом із матір’ю. Перед пожежею жінка встигла зателефонувати сестрі та сказати, що син приніс до помешкання легкозаймисту речовину й розлив її по квартирі. Після цього зв’язок із нею обірвався.

Чоловіка затримали відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому інкримінують пункт 5 частини 2 статті 115 Кримінального кодексу України — умисне вбивство, вчинене способом, небезпечним для життя багатьох осіб.

Санкція статті передбачає покарання аж до довічного позбавлення волі.