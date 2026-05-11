На Тернопільщині Volkswagen злетів у кювет: постраждали дві пасажирки

Дорожньо-транспортна пригода сталася 11 травня близько 01:00 у місті Борщів на вулиці Об’їзній.

За попередньою інформацією, водій автомобіля Volkswagen Touareg не впорався з керуванням та з’їхав у кювет.

Унаслідок аварії травмувалися дві пасажирки автомобіля, одна з яких — неповнолітня. Потерпілих із травмами різного ступеня тяжкості госпіталізували до лікарні.

Обставини дорожньо-транспортної пригоди встановлюють правоохоронці.

