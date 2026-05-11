Смертельна аварія на Тернопільщині: в ДТП потрапили працівники ТЦК

Як ми вже повідомляли, 10 травня близько 12:30 на автодорозі Тернопіль — Жванець поблизу села Гермаківка сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої загинув один із учасників аварії.

Попередньо встановлено, що водій автомобіля Volkswagen T5 не врахував безпечної швидкості руху та стану дорожнього покриття, унаслідок чого транспортний засіб з’їхав на узбіччя та перекинувся.

Як повідомив «Погляд» Тернопільський обласний ТЦК та СП, в аварію потрапили їхні працівники. Унаслідок аварії тяжких травм зазнав чоловік 1969 року народження – водій мікроавтобуса. Його госпіталізували, однак врятувати життя не вдалося. Також травмувався 44-річний житель Чортківського району — після огляду медиків його не госпіталізовували.

Правоохоронці встановлюють усі обставини події та проводять слідчі дії.