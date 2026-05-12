У «Тернопільводоканалі» пояснили, чому в Україні різняться тарифи на воду
У КП «Тернопільводоканал» пояснили, чому в різних містах України відрізняються тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення.
Як зазначають у підприємстві, на формування вартості послуг впливає низка факторів, зокрема технологія видобутку води, рельєф місцевості, обсяги споживання та необхідність інвестицій в інфраструктуру.
Видобуток води та енергозатрати
У «Тернопільводоканалі» наголошують, що підприємство працює з підземними джерелами. Воду доводиться піднімати зі свердловин глибиною 30–50 метрів та транспортувати насосами до споживачів, що потребує значних витрат електроенергії.
Окремо додають, що для водовідведення в місті працює вісім каналізаційних насосних станцій, які також споживають електроенергію.
Вплив рельєфу
У підприємстві зазначають, що рельєф Тернополя ускладнює подачу води самопливом. Перепад висот у місті становить близько 70 метрів, що додатково збільшує енергозатрати на перекачування.
Обсяги споживання
Ще одним фактором називають обсяги споживання. У невеликих містах, де вони менші, постійні витрати підприємств (зарплати, податки, утримання техніки) розподіляються на меншу кількість споживачів, що впливає на розмір тарифу.
Інвестиції в інфраструктуру
Також у «Тернопільводоканалі» наголошують на необхідності оновлення мереж та обладнання, значна частина яких експлуатується вже 40–50 років. Інвестиційна складова дозволяє зменшувати аварійність і підвищувати якість послуг.
У підприємстві підсумовують, що саме поєднання цих чинників і формує різницю у тарифах між містами України.