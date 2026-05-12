У «Тернопільводоканалі» пояснили, чому в Україні різняться тарифи на воду

У КП «Тернопільводоканал» пояснили, чому в різних містах України відрізняються тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення.

Як зазначають у підприємстві, на формування вартості послуг впливає низка факторів, зокрема технологія видобутку води, рельєф місцевості, обсяги споживання та необхідність інвестицій в інфраструктуру.

Видобуток води та енергозатрати

У «Тернопільводоканалі» наголошують, що підприємство працює з підземними джерелами. Воду доводиться піднімати зі свердловин глибиною 30–50 метрів та транспортувати насосами до споживачів, що потребує значних витрат електроенергії.

Окремо додають, що для водовідведення в місті працює вісім каналізаційних насосних станцій, які також споживають електроенергію.

Вплив рельєфу

У підприємстві зазначають, що рельєф Тернополя ускладнює подачу води самопливом. Перепад висот у місті становить близько 70 метрів, що додатково збільшує енергозатрати на перекачування.

Обсяги споживання

Ще одним фактором називають обсяги споживання. У невеликих містах, де вони менші, постійні витрати підприємств (зарплати, податки, утримання техніки) розподіляються на меншу кількість споживачів, що впливає на розмір тарифу.

Інвестиції в інфраструктуру

Також у «Тернопільводоканалі» наголошують на необхідності оновлення мереж та обладнання, значна частина яких експлуатується вже 40–50 років. Інвестиційна складова дозволяє зменшувати аварійність і підвищувати якість послуг.

У підприємстві підсумовують, що саме поєднання цих чинників і формує різницю у тарифах між містами України.