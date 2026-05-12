Суд у Тернополі призначив чоловіку громадські роботи за побиття дитини

Тернопільський міськрайонний суд визнав винним жителя Тернополя у нанесенні легких тілесних ушкоджень неповнолітньому хлопцю поблизу магазину SPAR на бульварі Тараса Шевченка.

Інцидент стався ввечері 22 серпня 2024 року. Як встановив суд, між обвинуваченим та потерпілим виник словесний конфлікт, під час якого чоловік штовхнув хлопця та завдав йому кілька ударів кулаками в обличчя.

У результаті потерпілий отримав легкі тілесні ушкодження — крововилив слизової оболонки верхньої губи. Факт побиття підтвердили свідки, записи камер відеоспостереження та результати судово-медичної експертизи.

Під час судового розгляду обвинувачений повністю визнав свою вину, розкаявся та повідомив, що намагався компенсувати моральну шкоду потерпілому.

Суд врахував, що чоловік раніше не судимий, позитивно характеризується та частково відшкодував завдану шкоду.

За ч.1 ст.125 КК України йому призначили покарання у вигляді 60 годин громадських робіт.

Крім цього, суд частково задовольнив цивільний позов потерпілого про компенсацію моральної шкоди. Із обвинуваченого постановили стягнути 20 100 гривень, врахувавши 4 900 гривень, які він добровільно переказав раніше.