На Тернопільщині Volkswagen з’їхав у лісосмугу: травмувалися двоє людей, водія затримали

Уночі о 00:54 до поліції Борщівське відділення поліції надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду. Як з’ясувалося, про аварію повідомила дитина.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група.

За попередніми даними, водій автомобіля Volkswagen Touran не обрав безпечної швидкості руху, внаслідок чого з’їхав у лісосмугу.

У результаті ДТП бригада екстреної медичної допомоги госпіталізувала двох мешканців міста Борщів — 2013 та 1991 років народження.

Поліцейські затримали 38-річного кермувальника, жителя села Мушкатівка, відповідно до ст. 208 КПК України. Йому повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 286-1 КК України.

Суд обрав запобіжний захід — домашній арешт у нічний час (з 22:00 до 06:00) строком на 60 діб.

Обставини аварії встановлюють слідчі.