У Тернополі на фасаді поліції Микола Кафтан намалює 15-метровий мурал

На фасаді будівлі Головного управління Національної поліції в Тернопільській області триває створення муралу, присвяченого українським захисникам.

Як повідомив начальник поліції Тернопільщини Сергій Зюбаненко, це не ремонтні роботи, а реалізація соціального мистецького проєкту з ініціативи громадської організації «Ветеранський простір «Незламні духом».

Ідея створення муралу була погоджена з міською владою та підтримана під час форуму «Вектори розвитку ветеранської спільноти». Ескіз обрали шляхом таємного голосування серед кількох варіантів.

Над розписом працює тернопільський художник Микола Кафтан. Стінопис буде масштабним — понад 15 метрів заввишки.

На муралі зобразять українського захисника, який тримає на руках дівчинку — символ майбутнього України. У руках дитини буде котик, що уособлює тепло, людяність і добро.

За словами Зюбаненка, проєкт має на меті нагадувати про ціну, яку щодня платять українські воїни за мирне життя, освіту та безпеку.

Фінансування робіт здійснюється коштом меценатів, без залучення державних або бюджетних коштів.

Після завершення мурал стане новим символом вдячності, пам’яті та незламності українських захисників у Тернополі.