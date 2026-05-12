Тернополянка Анна Белей стала дворазовою чемпіонкою світу з танців

Юні вихованці Академії танцю «EURODANCE», яких тренує Мар’яна Брик, гідно представили Україну на одному з найпрестижніших міжнародних турнірів зі спортивно-бальних танців – The Open Worlds 2026, що проходив у місті Блекпул , повідомляє тернопільська міська рада.

🏆 Особливу гордість принесла 18-річна тернополянка Анна Белей, яка здобула перемогу одразу у двох категоріях та стала дворазовою чемпіонкою світу!
🥈 Срібними призерами світової першості у парній програмі стали Діана Тарахан і Давид Бойко.
🥉 Бронзові нагороди у сольних програмах вибороли юні тернополяни Олександр Бережний і Владислав Федчук.
👏 Вітаємо також Вероніку Муравську та Владислава Федчука з почесним V місцем у парній програмі, а Олександра Бережного й Юліанну Василишин – із виходом до фіналу світової першості. До десятки найсильніших спортсменів світу увійшов і Максим Безкоровайний.
Ці перемоги здобуті у знаменитому The Blackpool Tower Ballroom – легендарному бальному залі, який є символом світових танцювальних традицій ✨

Щиро пишаємося нашими талановитими тернополянами та бажаємо нових перемог, натхнення і підкорення ще вищих світових вершин!

