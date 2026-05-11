Упав з висоти: у Тернополі чоловік у тяжкому стані в лікарні

У Тернополі 63-річний житель селища Великі Бірки отримав численні тяжкі травми під час перебування на одному з підприємств міста. Чоловіка госпіталізували до лікарні бригада екстреної медичної допомоги 8 травня.

Як повідомили у поліції, інцидент стався близько 9:15 на території складського приміщення. Попередньо встановлено, що чоловік перебував там, надаючи консультації щодо виконання покрівельних робіт.

Під час перебування на висоті близько 2,3 метра він втратив рівновагу та впав на дерев’яні конструкції, розміщені на бетонній поверхні.

Унаслідок падіння потерпілий отримав тяжку черепно-мозкову травму та множинні переломи. Його стан медики оцінюють як тяжкий.

Правоохоронці встановили, що чоловік офіційно не був працевлаштований на підприємстві, а трудовий договір із ним не укладався.

За фактом події слідчі поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 271 КК України — порушення вимог законодавства про охорону праці, що спричинило тяжкі наслідки.

Досудове розслідування триває.