Тернополян просять тимчасово не відвідувати парки через обробку від кліщів

Тернопільська міська рада повідомила про проведення планових акарицидних заходів у міських парках.

У зв’язку з активізацією іксодових кліщів у Тернополі розпочнуть сезонну обробку зелених зон для безпечного відпочинку мешканців.

🗓 Роботи стартуватимуть о 09:00 за таким графіком:

14 травня — Парк імені Тараса Шевченка

15 травня — Парк Здоров’я

15 травня — Старий парк

Інформацію щодо обробки парків «Сопільче» та Національного відродження обіцяють повідомити додатково.

У міськраді просять тернополян утриматися від відвідування парків та вигулу домашніх тварин під час проведення акарицидних заходів.

Також зазначається, що графік може змінюватися через погодні умови.