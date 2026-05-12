Тернополян просять тимчасово не відвідувати парки через обробку від кліщів
Тернопільська міська рада повідомила про проведення планових акарицидних заходів у міських парках.
У зв’язку з активізацією іксодових кліщів у Тернополі розпочнуть сезонну обробку зелених зон для безпечного відпочинку мешканців.
🗓 Роботи стартуватимуть о 09:00 за таким графіком:
- 14 травня — Парк імені Тараса Шевченка
- 15 травня — Парк Здоров’я
- 15 травня — Старий парк
Інформацію щодо обробки парків «Сопільче» та Національного відродження обіцяють повідомити додатково.
У міськраді просять тернополян утриматися від відвідування парків та вигулу домашніх тварин під час проведення акарицидних заходів.
Також зазначається, що графік може змінюватися через погодні умови.