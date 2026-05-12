Дороги Тернопільщини: що вдалось відремонтувати за тиждень?

Важливо першочергово зберегти транспортні артерії, по яких відбуваються евакуація, перевезення гуманітарних, військових та інших вантажів.

Підрядні організації відновлюють дорожнє покриття методом влаштування так званих карт.

Протягом минулого тижня карти влаштовували на національних дорогах, а саме:

Н-18 Івано-Франківськ-Бучач-Тернопіль;

Н-02 /М-06/ – Кременець – Біла Церква – Ржищів – Канів – Софіївка.

Нагадаємо, що станом на 1 травня на дорогах міжнародного значення, які пролягають через нашу область, ліквідацію ямковості завершено.

Також тривають роботи на регіональних та територіальних дорогах. Це – автошляхи з порівняно нижчою інтенсивнісю руху. Тут підрядні організації ліквідовують точкову аварійну ямковість гарячим асфальтобетоном та за допомогою струменевого методу.

За тиждень відновлено більше 47 тисяч метрів квадратних покриття на дорогах державного значення Тернопільщини.

Ліквідація ямковості та інших пошкоджень проїзної частини проводяться в межах експлуатаційного утримання.