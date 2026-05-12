«Вишиванка — твій квиток»: у Тернополі оголосили дати безкоштовного проїзду
У Тернополі продовжують традицію підтримки національного одягу та святкової атмосфери в місті. У визначені дати мешканці та гості громади зможуть безкоштовно користуватися міським громадським транспортом за умови, що будуть одягнені у вишиванку.
Як повідомляють у міській раді, акція «Вишиванка — твій безкоштовний квиток» діятиме у три святкові дні:
- 21 травня — День вишиванки;
- 15 серпня — День міста;
- 24 серпня — День Незалежності України.
Таким чином у громаді прагнуть популяризувати українські традиції, підкреслити національну ідентичність та створити святковий настрій у міському просторі.