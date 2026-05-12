12.05.2026
«Вишиванка — твій квиток»: у Тернополі оголосили дати безкоштовного проїзду

У Тернополі продовжують традицію підтримки національного одягу та святкової атмосфери в місті. У визначені дати мешканці та гості громади зможуть безкоштовно користуватися міським громадським транспортом за умови, що будуть одягнені у вишиванку.

Як повідомляють у міській раді, акція «Вишиванка — твій безкоштовний квиток» діятиме у три святкові дні:

  • 21 травня — День вишиванки;
  • 15 серпня — День міста;
  • 24 серпня — День Незалежності України.

Таким чином у громаді прагнуть популяризувати українські традиції, підкреслити національну ідентичність та створити святковий настрій у міському просторі.

