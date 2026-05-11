На Тернопільщині перекинувся мікроавтобус: є загиблий

Слідчі поліції з’ясовують обставини смертельної дорожньо-транспортної пригоди, яка сталася 10 травня близько 12:30 на автодорозі Тернопіль — Жванець поблизу села Гермаківка Чортківського району.

На місце аварії виїжджала слідчо-оперативна група Борщівського відділення поліції. Попередньо встановлено, що водій автомобіля Volkswagen T5 не врахував безпечної швидкості руху та стан дорожнього покриття, через що транспортний засіб з’їхав на узбіччя та перекинувся.

У салоні перебували водій і пасажир. Унаслідок аварії тяжкі травми отримав чоловік 1969 року народження. Його госпіталізували медики екстреної допомоги, однак врятувати життя потерпілому не вдалося.

Також травмувався 44-річний житель Чортківського району. Після надання медичної допомоги його не госпіталізовували.

За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України.

У Головне управління Національної поліції в Тернопільській області закликають очевидців аварії або людей, які володіють інформацією про обставини події, повідомити деталі правоохоронцям за телефонами: (0352) 27 12 84 або (067) 471 66 23.