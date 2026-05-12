Тернопіль прийме літературний тур «Проявляйся»: історії жіночих дебютів у письменстві

У Тернополі відбудеться зустріч у межах всеукраїнського літературного туру «Проявляйся», який організували феміністичне видавництво Creative Women Publishing спільно з мережею Книгарня «Є».

Подія є частиною проєкту для письменниць-дебютанток, що покликаний підтримати жінок у літературі та допомогти їм знайти власний голос.

Зустріч у Тернополі запланована на 16 травня о 18:00 у «Книгарні “Є”».

Про тур «Проявляйся»

Організатори описують проєкт як платформу для жіночих дебютів, де авторки діляться досвідом подолання страху першого тексту, роботи над рукописом та виходу до читача.

Учасниця туру, письменниця та редакторка Олеся Богдан, розповість про власний шлях — від перших чернеток і сумнівів до публікації книги та співпраці з видавництвом.

За словами організаторів, тур спрямований не лише на тих, хто вже пише, а й на тих, хто лише планує почати літературну діяльність.

Вхід на подію вільний.