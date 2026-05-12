У Тернополі частина котелень зупиниться на понад місяць: де не буде гарячої води
КП Тернопільміськтеплокомуненерго повідомило про планову зупинку частини котелень у зв’язку з підготовкою тепломереж до опалювального сезону 2026–2027 років та проведенням гідравлічних випробувань.
Із 11 травня по 17 червня 2026 року, на 38 днів, буде зупинено такі котельні:
- вул. Чернівецька, 25-А
- бульвар Просвіти, 9
Без гарячого водопостачання тимчасово залишаться мешканці будинків, які обслуговують ці котельні.
Адреси від котельні на вул. Чернівецькій:
- вул. Чернівецька, 52, 56, 58, 60, 62
Адреси від котельні на бульв. Просвіти:
- просп. Миру, 1, 4а
- вул. Карпенка, 1
- вул. Яремчука, 25, 27, 37 (гуртожиток), 39, 41
- вул. Виговського, 13
- вул. Петриківська, 18, 25а
- вул. Чумацька, 37, 37а
- вул. Будного, 26, 30, 34
- вул. Винниченка, 6б, 10б (гуртожитки)
- вул. Кривоноса, 2а, 6 (гуртожитки)
- вул. Іванни Блажкевич, 2, 5, 6, 7
- бульв. Просвіти, 6, 8, 12, 13, 15, 19, 21, 23
- вул. Громницького, 1 (гуртожиток), 7
- вул. Лучаківського, 3, 5, 7