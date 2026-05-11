ФК «Нива» Тернопіль визнав провал весняної частини сезону: у клубі анонсували кадрові рішення

ФК Нива Тернопіль оприлюднив офіційну заяву щодо невдалих результатів команди у другій частині сезону.

У клубі визнали, що весняний відрізок чемпіонату став провальним, а команда не виправдала очікувань уболівальників, які підтримували «Ниву» протягом усього сезону.

У заяві керівництво також зазначило, що однією з ключових помилок стало кадрове рішення щодо призначення тренерського штабу. У клубі наголосили, що відповідальність за результат несуть усі — керівництво, тренери та футболісти.

Попри невдачі, у «Ниві» запевняють, що не збираються уникати критики чи відмовлятися від змін. Найближчим часом у клубі обіцяють провести детальний аналіз ситуації та ухвалити рішення для повернення команди на конкурентний рівень.

У зверненні також подякували вболівальникам за підтримку навіть у найскладніші моменти сезону.