21:40 | 14.08.2025
💥 Аварія на центральному водогоні у Зборові: місто без води

КП «Зборівський водоканал» повідомляє про аварію на центральному водогоні, через що у житлових будинках міста Зборів тимчасово відсутнє водопостачання.

Комунальні служби вже розпочали ремонтні роботи, які триватимуть до повної ліквідації несправності. У підприємстві зазначають, що відновлення подачі води жителям міста відбуватиметься поступово.

У «Зборівському водоканалі» перепрошують за вимушені незручності та просять містян із розумінням поставитися до ситуації.

 

