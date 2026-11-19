У Тернополі поліцейські встановили причетність 21-річного жителя Закарпатської області до крадіжки електричних кабелів із будівельного майданчика на вулиці Стецька. Завдані збитки становлять понад 10 тисяч гривень.

За інформацією поліції, крадіжка сталася вночі. Після повідомлення про злочин оперативники провели розшукові заходи та встановили особу чоловіка.

Як з’ясували правоохоронці, він обпалював викрадені кабелі, а отриманий кольоровий метал здавав на металобрухт.

За цим фактом розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України — крадіжка. Санкція статті передбачає від п’яти до восьми років позбавлення волі.

Наразі правоохоронці перевіряють, чи причетний чоловік до інших злочинів на Тернопільщині. Також вирішують питання про повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу.