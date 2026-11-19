ПОНАД ДВА РОКИ ВВАЖАВСЯ БЕЗВІСТИ ЗНИКЛИМ: НА ВІЙНІ ЗАГИНУВ ЖИТЕЛЬ СЕЛА ПОЛІВЦІ ВАСИЛЬ СТАСИШИН, повідомляє білобожницька громада.

Роки невизначеності, що випалювала зсередини. Цей час розтягнувся у нестерпну паузу – наче життя застигло на півслові, у сірій зоні між болем втрати і правом вірити.

Від 24 липня 2024 року житель села Полівці, механік водій відділення інженерної техніки СТАСИШИН Василь Євгенович (22.03.1966 р.н.), вважався безвісти зниклим. На превеликий жаль за результатами ДНК-експертизи стало відомо, що саме ця дата виявилась днем загибелі Героя. Воїн загинув під час виконання обов’язків військової служби, при захисті України поблизу населеного пункту Тимофіївка Покровського району Донецької області.

Висловлюємо найщиріші співчуття дружині, дочці з сім’єю, синові, всім родичам і близьким Героя. Розділяємо спільно цей нестерпний біль втрати.

Про дату зустрічі та чин похорону повідомимо додатково.

ВІЧНА ПАМ’ЯТЬ!