У Вишнівецькій громаді повідомили про трагічну смерть Віталія Степановича Костюка. Чоловік помер 15 листопада 2026 року.

Віталій Костюк народився 10 вересня 1960 року та проживав у Вишнівці. Його життя було пов’язане з розвитком місцевого краю. Свого часу він очолював колгосп ім. Гагаріна, до якого входили села Кривчики та Лози.

Згодом Віталій Степанович працював заступником селищного голови, а після утворення громади був обраний депутатом Вишнівецької селищної ради.

У громаді його згадують як добру, щиру, відповідальну та небайдужу людину, професіонала своєї справи, який користувався повагою серед тих, хто його знав і працював із ним.