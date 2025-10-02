Тернопільщина втратила ще одного Героя: у бою загинув Петро Іванців

З глибоким сумом повідомляємо про загибель нашого земляка, героя Петро Іванціва, який трагічно загинув під час виконання бойового завдання у Дніпропетровській області 30 вересня. Воїн, якого всі знали за відвагу, мужність та безстрашність, пішов з життя, залишивши незгладимий слід в серцях своїх побратимів і рідних.

Іванців Петро Михайлович віддав своє життя заради незалежності та цілісності України. Кожен полеглий воїн — це непоправна втрата для нашої громади. Тернопіль втратив героя, чий відважний дух надихав багатьох, повідомляють у міській раді.

Висловлюємо щирі співчуття родині, близьким та побратимам Петра Іванціва. Вічна та світла пам’ять Герою, який віддав своє життя за Україну!

Сьогодні наш обов’язок — зберегти пам’ять про його подвиг та вшанувати його самовіддану службу.