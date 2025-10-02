росія готувала теракти у Польщі, Литві та Німеччині
У Польщі затримали агента російського ГРУ, який міг планувати диверсії з дронами та замаскованою вибухівкою на території країни, а також у сусідніх Литві та Німеччині. Про це повідомляє на Gazeta Wyborcza.
“Проінформовані джерела, дотичні до роботи прокуратури та Агентства внутрішньої безпеки Польщі, повідомили про висновки розслідування щодо затриманого агента Владислава Г., який, як вважають, діяв на замовлення російського ГРУ”, – пише видання.
За даними слідства, агент отримав завдання добути лопату, викопати на місцевому цвинтарі консервні банки, замасковані під кукурудзу, та залишити їх у визначеному місці біля Лодзя. Як вважають слідчі, ці банки містили потужну вибухівку для терактів з використанням дронів.
Операції подібного типу, ймовірно, готувалися також у Литві та Німеччині.
Зокрема, на цвинтарі в Литві були виявлені аналогічні “банки з кукурудзою”. Крім того, Владислав Г. перевозив компоненти для безпілотників та SIM-картки між Литвою, Польщею та Німеччиною.
Якщо підозри підтвердяться, затриманому загрожує довічне ув’язнення. Прокуратура планує завершити розслідування до кінця року.