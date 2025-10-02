Технічний збій в “Укрзалізниці”: квитки тимчасово доступні тільки у касах
Через технічний збій на стороні інтернет-провайдера «Укрзалізниця» повідомляє про тимчасові проблеми з онлайн-сервісами для придбання квитків. Відсьогодні, з 10:00, доступ до офіційного сайту та мобільного застосунку компанії для купівлі квитків обмежений.
Згідно з офіційною інформацією, пасажири можуть придбати квитки тільки у залізничних касах на вокзалах. Оператори кас готові допомогти з оформленням проїзних документів для всіх бажаючих подорожувати. Компанія запевняє, що робота онлайн-сервісів відновлюється, і незабаром користувачі знову зможуть придбати квитки через сайт і мобільний додаток.
«Ми приносимо вибачення за тимчасові незручності. Технічні роботи активно проводяться, і ми намагаємось відновити роботу сервісів якнайшвидше», — йдеться у заяві пресслужби «Укрзалізниці».
Що робити пасажирам?
-
Якщо ви плануєте поїздку, вам слід звернутись до найближчої залізничної каси для придбання квитка.
-
Пасажири, які вже придбали квитки онлайн, можуть скористатися своїми електронними документами без змін.
-
У разі виникнення додаткових питань або проблем з перевезенням пасажири можуть звернутись до служби підтримки компанії.
Квитки для поїздок, що не потребують онлайн-покупок, будуть доступні в касах без обмежень. “Укрзалізниця” обіцяє оперативно усунути проблему і інформувати про відновлення доступу до онлайн-платформи.
Що стало причиною збою?
Проблема виникла через збої в роботі інтернет-провайдера, який забезпечує підтримку онлайн-сервісів «Укрзалізниці». Відомо, що через технічні неполадки сайт та застосунок компанії наразі не доступні для користувачів.
Надалі “Укрзалізниця” закликає пасажирів слідкувати за новинами на офіційному сайті та в соціальних мережах компанії, щоб бути в курсі оновлень щодо відновлення роботи сервісів.