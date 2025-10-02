Технічний збій в “Укрзалізниці”: квитки тимчасово доступні тільки у касах

Через технічний збій на стороні інтернет-провайдера «Укрзалізниця» повідомляє про тимчасові проблеми з онлайн-сервісами для придбання квитків. Відсьогодні, з 10:00, доступ до офіційного сайту та мобільного застосунку компанії для купівлі квитків обмежений.

Згідно з офіційною інформацією, пасажири можуть придбати квитки тільки у залізничних касах на вокзалах. Оператори кас готові допомогти з оформленням проїзних документів для всіх бажаючих подорожувати. Компанія запевняє, що робота онлайн-сервісів відновлюється, і незабаром користувачі знову зможуть придбати квитки через сайт і мобільний додаток.

«Ми приносимо вибачення за тимчасові незручності. Технічні роботи активно проводяться, і ми намагаємось відновити роботу сервісів якнайшвидше», — йдеться у заяві пресслужби «Укрзалізниці».

Що робити пасажирам?

Якщо ви плануєте поїздку, вам слід звернутись до найближчої залізничної каси для придбання квитка. Пасажири, які вже придбали квитки онлайн, можуть скористатися своїми електронними документами без змін. У разі виникнення додаткових питань або проблем з перевезенням пасажири можуть звернутись до служби підтримки компанії.

Квитки для поїздок, що не потребують онлайн-покупок, будуть доступні в касах без обмежень. “Укрзалізниця” обіцяє оперативно усунути проблему і інформувати про відновлення доступу до онлайн-платформи.

Що стало причиною збою?

Проблема виникла через збої в роботі інтернет-провайдера, який забезпечує підтримку онлайн-сервісів «Укрзалізниці». Відомо, що через технічні неполадки сайт та застосунок компанії наразі не доступні для користувачів.

Надалі “Укрзалізниця” закликає пасажирів слідкувати за новинами на офіційному сайті та в соціальних мережах компанії, щоб бути в курсі оновлень щодо відновлення роботи сервісів.