Тернопільщина втратила захисника Михайла Юрківа

В Кременецьку громаду надійшла трагічна звістка про те, що 11 травня 2026 року у Військово-медичному клінічному центрі Північного регіону (м. Харків), внаслідок отриманих поранень помер військовослужбовець, житель села Куликів, Дунаївського старостинського округу, головний сержант-командир гармати 2 самохідного артилерійського взводу 3 самохідної артилерійської батареї самохідного артилерійського дивізіону військової частини ****, старший сержант ЮРКІВ Михайло Володимирович, 1978 року народження. Повідомив міський голова Андрій Смаглюк.



Висловлюємо співчуття рідним, близьким та усім хто знав військовослужбовця Михайла!



Вічна пам’ять і слава українському воїну, який захищав Батьківщину та кожного з нас







