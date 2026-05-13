росія атакує Хмельниччину дронами: працює ППО, вже є троє поранених

Російська атака ударними безпілотниками триває. У небі над регіоном ще залишається велика кількість ворожих БпЛА, працюють сили протиповітряної оборони.

Як повідомили у Хмельницькій міській раді, станом на 12:30 у громаді відомо про трьох поранених. Постраждалих госпіталізували до медичних закладів у стані середньої важкості. Усі вони перебувають у свідомості та отримують необхідну медичну допомогу.

Також внаслідок атаки пошкоджено вікна у житлових будинках.

Жителів закликають залишатися в укриттях та дотримуватися правил безпеки до завершення повітряної тривоги.