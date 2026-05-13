У Тернополі гість викрав банківську картку господаря та зняв гроші

До Тернопільського районного управління поліції звернулася жителька Тернополя із повідомленням про крадіжку грошей з банківської картки знайомого.

Як встановили правоохоронці, напередодні у квартирі потерпілого гостювали заявниця та ще один чоловік. Згодом господар помітив зникнення банківської картки та запідозрив у крадіжці свого знайомого.

Оперативники карного розшуку з’ясували, що до злочину причетний раніше судимий тернополянин. За даними поліції, чоловік викрав картку та того ж дня зняв із рахунку 15 тисяч гривень.

За цим фактом відкрили кримінальне провадження за частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України — крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану.

Наразі вирішується питання про оголошення підозри. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.