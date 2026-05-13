 ГУР інформує — росія розпочала  комбінований тривалий повітряний удар по критичних обʼєктах в Україні

13 травня 2026 року держава-агресор росія розпочала проти України комбіновану повітряну атаку, яка може мати тривалий характер.



У першій хвилі атаки агресор застосовує значну кількість ударних безпілотників для перевантаження системи протиповітряної оборони України та ураження цивільних обʼєктів.



Надалі росія планує застосувати значну кількість крилатих ракет повітряного та морського базування, а також балістики. Цілі москви — обʼєкти критичної інфраструктури та життєзабезпечення великих міст, зокрема енергетики, підприємства ВПК, будівлі органів державної влади.



У такий спосіб росія, яка відкинула пропозиції перемирʼя, прагне вкотре вплинути на стійкість України у війні за свободу.



ГУР МО України нагадує про важливість реагувати на сигнали повітряної тривоги та — як завжди в таких випадках — скористатись укриттями.



Тримаймо стрій!



Слава Україні!

