Євген Клопотенко проведе кулінарне шоу на «Фест молоко 2026» на Тернопільщині

31 травня в Етнопарку сімейних вражень «Агроленд» на Тернопільщині відбудеться Національний фестиваль молока «Фест молоко 2026». Однією з головних подій стане кулінарне шоу від відомого українського шеф-кухаря Євгена Клопотенка.

Шеф-кухар проведе великий гастрономічний майстер-клас, під час якого готуватиме авторські страви на основі молочних продуктів. Гості фестивалю зможуть побачити процес приготування наживо, скуштувати готові страви та дізнатися більше про сучасне переосмислення української кухні.

Організатори зазначають, що фестиваль покликаний популяризувати українські молочні продукти, підтримати локальних виробників та поєднати гастрономію, етнокультуру і сімейний відпочинок.

Окрім кулінарного шоу, на гостей чекатимуть дегустації, ярмарок крафтової продукції, концертна етно-програма, дитячі розваги, тематичні фотозони, варіння сиру, збивання масла, симулятор доїння, виставка корів світових порід, VR-мандрівка трипільським селом та дискусія про майбутнє молочної галузі України.

У межах фестивалю також проведуть благодійний збір на підтримку 12-ої бригади спеціального призначення «Азов».

Фестиваль триватиме з 11:00 до 19:00. Вартість квитка — 500 гривень.