Дзвінки врятували від біди: на Тернопільщині зупинили п’яного водія вантажівки

На автодорозі М-30 Стрий — Ізварине патрульні зупинили водія вантажівки, який, за повідомленнями очевидців, порушував правила дорожнього руху та міг перебувати у стані сп’яніння.

Як повідомили правоохоронці, близько 19:00 надійшло одразу два звернення від громадян щодо небезпечного руху вантажного автомобіля.

Невдовзі інспектори зупинили транспортний засіб. За кермом перебував 44-річний чоловік із ознаками алкогольного сп’яніння.

Водій відмовився проходити огляд у встановленому законом порядку. На нього склали протокол за частиною 1 статті 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення — керування транспортним засобом у стані сп’яніння.

Також патрульні вилучили посвідчення водія та відсторонили чоловіка від керування транспортом.

У поліції подякували громадянам за небайдужість та закликали повідомляти про небезпечних учасників дорожнього руху на лінії 102 або 112.