Поширював радянську символіку в соцмережі: жителю Тернопільщини загрожує до 10 років
Прокурори Тернопільської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт щодо жителя Тернопільського району, уродженця Луганщини, якого обвинувачують у поширенні символіки комуністичного тоталітарного режиму.
За даними слідства, чоловік створив обліковий запис у забороненій в Україні соціальній мережі «Однокласники» та використовував його для поширення матеріалів із комуністичною символікою та радянською пропагандою.
Як повідомляють правоохоронці, у 2017 році обвинувачений опублікував зображення з емблемою, стилізованою під символіку колишнього СРСР, та написом російською мовою «Я гражданин СССР. Был и останусь!».
У 2018 році він поширив відео із зображенням чоловіка у радянській військовій формі та висловлюваннями Йосипа Сталіна про Україну та Росію.
Також у 2020 році чоловік оприлюднив листівку до «Дня прикордонника» із символікою прикордонних військ СРСР.
Правоохоронці зазначають, що ці та інші публікації стали підставою для відкриття кримінального провадження.
Чоловікові інкримінують частину 2 статті 436-1 Кримінального кодексу України — поширення символіки комуністичного тоталітарного режиму з використанням мережі Інтернет, вчинене повторно.
Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі.