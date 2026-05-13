Поширював радянську символіку в соцмережі: жителю Тернопільщини загрожує до 10 років

Прокурори Тернопільської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт щодо жителя Тернопільського району, уродженця Луганщини, якого обвинувачують у поширенні символіки комуністичного тоталітарного режиму.

За даними слідства, чоловік створив обліковий запис у забороненій в Україні соціальній мережі «Однокласники» та використовував його для поширення матеріалів із комуністичною символікою та радянською пропагандою.

Як повідомляють правоохоронці, у 2017 році обвинувачений опублікував зображення з емблемою, стилізованою під символіку колишнього СРСР, та написом російською мовою «Я гражданин СССР. Был и останусь!».

У 2018 році він поширив відео із зображенням чоловіка у радянській військовій формі та висловлюваннями Йосипа Сталіна про Україну та Росію.

Також у 2020 році чоловік оприлюднив листівку до «Дня прикордонника» із символікою прикордонних військ СРСР.

Правоохоронці зазначають, що ці та інші публікації стали підставою для відкриття кримінального провадження.

Чоловікові інкримінують частину 2 статті 436-1 Кримінального кодексу України — поширення символіки комуністичного тоталітарного режиму з використанням мережі Інтернет, вчинене повторно.

Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі.