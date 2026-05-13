На Тернопільщині жінка намагалася перереєструвати авто з документами з ознаками фальсифікації

У сервісному центрі МВС Тернопільщини під час перереєстрації автомобіля виявили документи з ознаками підробки.

Як повідомили у сервісному центрі, до установи звернулася жінка, яка хотіла перереєструвати транспортний засіб за довіреністю. Під час перевірки адміністратор помітив невідповідності в документах та можливі ознаки фальсифікації.

Зокрема, VIN-код автомобіля був відсутній у базі даних, а номер свідоцтва про реєстрацію належав іншому транспортному засобу. Сумніви також викликала довіреність, яку надала заявниця.

Після виявлення порушень надання послуги одразу зупинили та викликали поліцію для подальшого з’ясування обставин.

У сервісному центрі наголошують, що всі операції з транспортними засобами проходять ретельну перевірку документів, а уважність адміністраторів допомагає запобігати шахрайству та незаконним оборудкам із автомобілями.