«Погляд» продовжує цикл матеріалів про нейрохірурга Олексія Леонтьєва — лікаря з понад 20-річним досвідом, який сьогодні очолює відділення нейрохірургії Тернопільської обласної психоневрологічної лікарні, а до повномасштабної війни працював у Херсоні.

У першій частині ми розповіли про його шлях у професію — від родини лікарів і перших чергувань без сучасної діагностики до керівництва нейрохірургічним відділенням.

У другій — про роботу в окупованому Херсоні, життя під постійною загрозою та складне рішення про виїзд із міста.

У третій — про новий етап професійного життя в Тернополі: побудову відділення з нуля, управлінські принципи та роль команди в сучасній медицині.

Сьогодні — про те, як змінюється нейрохірургія під час війни, які технології визначають майбутнє галузі та з якими унікальними клінічними випадками щодня працюють лікарі.

— Розкажіть про розвиток нейрохірургії. Які сучасні методики ви впроваджуєте у своїй роботі?

— Про це можна говорити дуже довго. Але якщо коротко, то починати треба з того, що наше відділення створювалося як частина інсультного центру.

Тобто вся система побудована так, що пацієнтів із області звозять у кілька лікарень, а далі найскладніші випадки концентруються в центрі. І ми якраз є тим центром, який надає максимально спеціалізовану допомогу при інсультах.

На сьогодні практично всі крововиливи, аневризми — ми оперуємо тут, на місці. Раніше цього в Тернополі не було: пацієнтів направляли в Київ або інші великі центри.

Коли я приїхав, ми досить швидко впровадили повний спектр:

і емболізацію аневризм,

і операції при судинних мальформаціях,

і відкриті втручання.

Це, на мій погляд, був дуже важливий етап для розвитку інсультної допомоги в області.

Далі — хірургія хребта. Раніше тут переважно була відкрита хірургія, частково — ендоскопія.

Ми почали з мініінвазивних методик — це коли операція виконується з мінімальним ушкодженням тканин. Це менше ускладнень і швидше відновлення.

А вже з березня минулого року повноцінно перейшли на ендоскопічну хірургію. Зараз ми ендоскопічно на хребті робимо фактично все.

Якщо порівняти:

після відкритої операції людина може лежати 3–7 днів,

після мініінвазивної — до 3 днів,

після ендоскопічної — інколи вже наступного дня може йти додому.

Бо практично немає болю і мінімальна травматизація м’язів.

Також ми виконуємо ендоскопічні операції на головному мозку — зокрема видалення пухлин. В Україні це роблять одиниці.

Нещодавно ми виконали ендоскопічне видалення пухлини спинного мозку і корінців. Ми спеціально шукали — і не знайшли підтверджень, що такі операції вже виконувалися в Україні. Можливо, хтось робив, але не публікував.

Тут є складний технічний момент: ендоскопічна хірургія потребує подачі рідини під тиском. Але якщо працювати зі структурами, де є ліквор, це може підвищити внутрішньочерепний тиск.

Ми це питання відпрацювали — підібрали режими тиску, технічні рішення, і завдяки цьому можемо виконувати такі операції.

Окремий напрямок — епілепсія. Це теж досить вузька сфера, в Україні цим займаються буквально кілька центрів.

Ми почали виконувати операції при структурній епілепсії — коли є ураження мозку. І маємо хороші результати.

Є ще варіант із імплантацією стимуляторів, але це дуже дорогі системи, які поки що не закуповуються державою. Технічно ми готові це робити.

Також ми активно використовуємо мініінвазивні методики при інсультних гематомах — видаляємо їх ендоскопічно.

При аневризмах застосовуємо і емболізацію, і кліпування — тобто підбираємо метод під конкретного пацієнта.

Що далі — хотілося б мати нейронавігацію. Це дозволить ще точніше виконувати операції і ще більше зменшити травматизацію.

Також є напрямок психохірургії — пацієнти є, але проблема в дорогих витратних матеріалах.

Щодо забезпечення — частину обладнання закуповує держава, частину — сама лікарня. Дуже допомагають і волонтери.

Наприклад, операційний мікроскоп нам передали через United24.

Так само допомагають із витратними матеріалами, зокрема для військових пацієнтів.

Тобто розвиток відбувається завдяки поєднанню — держави, лікарні і волонтерської підтримки.

— Як війна змінила роботу нейрохірургічного відділення?

— Ну, просто кардинально все змінилося. Бо, наприклад, в Херсоні у нас було нейрохірургічне відділення. Зараз там жодного нейрохірурга не залишилось, тому що обстріли… Там неможливо нормально працювати.

Якщо говорити про Тернопіль — то, в першу чергу, дуже багато військових. І це такі травми, яких ми раніше просто не бачили.

У нас є дві категорії пацієнтів. Перша — це ті, кого привозять евакуаційними потягами. Вони, як правило, вже прооперовані, зі швами, можуть мати ускладнення або ні. І ми їх доліковуємо, готуємо і передаємо далі на реабілітацію.

А є друга категорія — це ті, у кого виникають ускладнення: гнійні процеси і так далі. І ми займаємося саме цими ускладненнями. До війни ми стільки таких пацієнтів не бачили.

Дуже складна категорія — це пацієнти з пораненнями і сильними больовими синдромами. Є такі больові синдроми, що голову ламаєш, як їх прибрати.

Наприклад, коли куля або уламок знаходиться близько до нерва, а нерв — поруч із важливою судиною. І треба якось туди зайти, дістати цей уламок і нічого не пошкодити. І ми це робимо. Перевіряємо, де судина, як її обійти, як правильно підійти.

Був пацієнт, в якого куля пробила сонну артерію і яремну вену, і сформувався шунт — кров скидалася напряму з артерії у вену. В нього навіть око випирало. Ми йому заемболізували ту частину сонної артерії, яка не відповідає за кровопостачання мозку, перекрили цей шунт — і він повністю одужав.

Тобто зараз ми стикаємося з такими випадками, яких раніше просто не було.

І ще одна категорія — це військові, які отримують проблеми з хребтом через навантаження. Бронежилет 20–25 кг, плюс боєкомплект — і в результаті грижі, руйнування хребта. Ми таких пацієнтів теж оперуємо дуже багато.

Є і важкі реконструктивні випадки. Наприклад, був пацієнт: після поранення йому вже зробили операцію, стабілізували хребет. Потім його знову відправили на позиції, він стрибнув в окоп і зламав ті гвинти, які були встановлені.

Його довго лікували в різних лікарнях, а потім він через знайомих знайшов нас. Ми йому повністю перезібрали хребет, замінили конструкцію — і він почав ходити. До того він пересувався на милицях, дуже важко.

Після нашого лікування він пішов своїми ногами.

— Які технології та підходи ви вважаєте майбутнім нейрохірургії?

— В першу чергу — це мінімізація травми. Тобто це ендоваскулярна нейрохірургія, ендоскопічна нейрохірургія — вони зараз дуже активно розвиваються.

Також розвиваються променеві методи лікування, особливо в онкології — вони стають більш точними і ефективними.

І, звичайно, функціональна нейрохірургія. Чим більше ми дізнаємося про процеси в головному мозку, тим більше можемо на них впливати.

Зараз, через війну, це особливо актуально — дуже багато пацієнтів із важкими больовими синдромами. І ми маємо інструменти, щоб їм допомагати: радіочастотна абляція, різні види втручань.

Був випадок: військовий після поранення в живіт мав настільки сильний біль, що йому поставили катетер у спину, і він 4–5 місяців вводив собі знеболювальне.

Його направили до нас. Ми спочатку думали, що причина — уламки біля хребта, видалили їх, але біль залишився. Потім знайшли причину — травматична неврома в рубці. Видалили її — і біль повністю зник.

І він зміг відмовитися від постійного знеболення.

Тобто є куди розвиватися, і ми це активно робимо.

Спілкувалася Надія Греса