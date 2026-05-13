На війні загинув захисник Олег Лега з Тернопільщини

Вірний військовій присязі, у бою за нашу Батьківщину, під час виконання бойового завдання по виявленню та знищенню сил противника, 11 травня 2026 року в районі н.п. Калинове Куп’янського району Харківської області, загинув молодший сержант ЛЕГА ОЛЕГ ВАСИЛЬОВИЧ, 1976 року народження, уродженець та житель с. Бурдяківці Скала-Подільської територіальної громади, який з перших днів повномасштабного вторгнення став на захист України від клятого ворога. Повідомляє Другий відділ Чортківського РТЦК та СП.

Схиляємо голови перед світлою пам’яттю Героя, який віддав життя захищаючи Україну.

Щирі співчуття рідним та близьким, розділяємо біль їх непоправної втрати.

Нехай Господь прийме його світлу душу і оселить там, де праведні спочивають.

Вічна пам’ять та слава Герою!