Новини Тернополя Центр Тернополя та «Новий світ» сьогодні без газу 09:56 | 26.08.202609:56 | 26.08.2026 Redaktor 0 Views Прокоментуй! У Тернополі 26 серпня з 09:00 до 18:00 тимчасово припинять газопостачання на масивах «Центр» та «Новий світ». Як повідомили у ПрАТ «Тернопільміськгаз», причина — проведення ремонтних робіт на газових мережах на вулиці Медовій. Мешканців просять врахувати тимчасові обмеження під час планування дня. Після завершення ремонтних робіт газопостачання мають відновити. Поділіться: