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Новини Тернополя 

Центр Тернополя та «Новий світ» сьогодні без газу

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У Тернополі 26 серпня з 09:00 до 18:00 тимчасово припинять газопостачання на масивах «Центр» та «Новий світ».

Як повідомили у ПрАТ «Тернопільміськгаз», причина — проведення ремонтних робіт на газових мережах на вулиці Медовій.

Мешканців просять врахувати тимчасові обмеження під час планування дня. Після завершення ремонтних робіт газопостачання мають відновити.

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