Центр Тернополя та «Новий світ» сьогодні без газу

Як повідомили у ПрАТ «Тернопільміськгаз», причина — проведення ремонтних робіт на газових мережах на вулиці Медовій.

Мешканців просять врахувати тимчасові обмеження під час планування дня. Після завершення ремонтних робіт газопостачання мають відновити.