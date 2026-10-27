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Тернопільщина втратила захисника Святослава Герасимлюка

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Лановецька громада в скорботі: помер солдат-стрілець Святослав Герасимлюк, повідомляють у міській раді.

Із глибоким сумом повідомляємо, що відійшов у вічність наш земляк, солдат-стрілець Святослав Герасимлюк із міста Ланівці, який перебував у відпустці в рідному домі. Захиснику назавжди 43 роки.

Поховання відбудеться завтра. Про орієнтовний час повідомимо згодом.

Схиляємо голови в скорботі. Щирі співчуття рідним та близьким.
Світла та вічна пам’ять воїну!

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