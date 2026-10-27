На Тернопільщині в одній з громад збільшили виплату за контракт із Силами оборони до 50 тисяч гривень

Жителі Чортківської громади, які укладають контракт на військову службу, зможуть отримати одноразову допомогу з місцевого бюджету в розмірі 50 тисяч гривень. Раніше виплата становила 20 тисяч гривень.

Як повідомили у Чортківській міській раді, відповідні зміни до програми «Обороноздатність» депутати ухвалили на черговій сесії.

Також розширили перелік військових формувань, за контракт із якими можна отримати допомогу. Тепер виплату передбачили не лише для тих, хто уклав контракт із Збройними силами України, а й із Державною прикордонною службою та Національною гвардією України.

На допомогу можуть претендувати військовослужбовці, які уклали контракт після 28 липня 2026 року, зареєстровані та проживають у Чорткові або в одному із сіл громади: Росохачі, Білій, Бичківцях, Скородинцях, Горішній Вигнанці, Пастушому чи Переходах.

За детальнішою інформацією про порядок отримання коштів можна звернутися до відділу мобілізаційної, оборонної роботи та ведення військового обліку Чортківської міської ради.