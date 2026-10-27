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Новини Тернополя 

Страшна ДТП в Тернополі: в лоб зіштовхнулися два автомобілі

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Внаслідок зіткнення двох автомобілів одна людина загинула, троє травмовані.
Дорожньо-транспортна пригода з потерпілими сталася у селі Смиківці Тернопільського району.

За попередніми даними, сталося лобове зіткнення двох автомобілів. Водій легковика марки «Опель» загинув на місці. Двоє дорослих та дитина, що їхала в іншому автомобілі марки «Форд», отримали травми. Усі госпіталізовані.

На місці події працює слідчо-оперативна група. Встановлюються деталі та обставини аварії. Рух транспорту регулює патрульна поліція.

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