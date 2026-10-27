У Тернополі формують спільноту волонтерів для допомоги під час надзвичайних ситуацій
У Тернополі формують спільноту волонтерів, які зможуть долучатися до допомоги мешканцям під час надзвичайних ситуацій. До ініціативи запрошують усіх, хто готовий підтримувати інших, має корисні навички або може допомогти з перевезеннями.
Волонтери зможуть долучатися до різних ініціатив і допомагати людям відповідно до потреб громади. Окремо шукають водіїв, які за необхідності зможуть перевозити людей, речі та гуманітарні вантажі.
Досвід волонтерства не обов’язковий. Важливими є готовність допомагати та можливість долучатися до спільних ініціатив.
Щоб стати частиною волонтерської спільноти, потрібно заповнити відповідну Google-форму:
- для волонтерів і волонтерок: https://forms.gle/YpwrS5WhKjkqkgUq7;
- форма для водіїв-волонтерів: https://forms.gle/esnRzyFDwWVSYhwk6.