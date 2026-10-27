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Новини Тернополя 

У Тернополі формують спільноту волонтерів для допомоги під час надзвичайних ситуацій

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У Тернополі формують спільноту волонтерів, які зможуть долучатися до допомоги мешканцям під час надзвичайних ситуацій. До ініціативи запрошують усіх, хто готовий підтримувати інших, має корисні навички або може допомогти з перевезеннями.

Волонтери зможуть долучатися до різних ініціатив і допомагати людям відповідно до потреб громади. Окремо шукають водіїв, які за необхідності зможуть перевозити людей, речі та гуманітарні вантажі.

Досвід волонтерства не обов’язковий. Важливими є готовність допомагати та можливість долучатися до спільних ініціатив.

Щоб стати частиною волонтерської спільноти, потрібно заповнити відповідну Google-форму:

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